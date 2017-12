Disney e Fox podem anunciar acordo na próxima semana

No último dia 28 foi divulgado que a Disney voltou a negociar a compra de partes de 21st Century Fox - saiba mais - ontem fontes da Bloomberg afirmaram que o estúdio que controla a Marvel seria um favorito na disputa por "ser estrategicamente mais adequada" e "oferecer menos barreiras regulatórias" e agora a CNBC diz que as empresas estariam fechando o acordo e anunciariam o negócio oficialmente na próxima semana. O valor seria de US$ 60 bilhões.

Ao mesmo tempo em que negocia com a Disney, a família Murdoch, dona da Fox, também conversa com a gigante Comcast, dona da NBC/Universal. Os detalhes sobre as divisões são os mesmos de antes: a Fox ficaria com as propriedades de esportes e notícias, enquanto as divisões de TV e filmes iriam para esse comprador. Estrategicamente, uma venda à Disney teoricamente seria favorável por unir os personagens da Marvel que estão atualmente sob propriedade da Fox.

O Deadline ressalta que essa seria uma grande mudança para o império da família Murdoch, já que a Fox sempre foi uma compradora e não vendedora de suas divisões. A decisão sobre o avanço de qualquer negociação de venda deve acontecer até o final deste ano.

Se isso realmente acontecer, personagens como Quarteto Fantástico e X-Men, incluindo o Deadpool, entram para o guarda-chuva da Disney e podem ter relação com as produções da Marvel no cinema e na TV.

