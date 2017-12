Disney anuncia compra da Fox Film e atores brincam nas redes sociais

De acordo com site CNBC, o acordo bilionário entre Walt Disney Co. e o 21th Century Fox, foi finalmente fechado. Segundo o site, especialista em negócios e primeira fonte oficial, a Disney teria desembolsado o valor histórico de US$ 60 bilhões para adquirir a divisão de filmes e séries da Fox. Pode ser que muito em breve os X-Men, o Quarteto Fantástico e Deadpool passem a integrar o Universo Cinematográfico Marvel. Diante dessa perspectiva, alguns atores já estão considerando como seriam crossovers entre personagens das duas companhias.

Fotomontagem: Reprodução/Adoro Cinema

Chris Evans, por exemplo, que interpretou dois super-heróis em sua carreira: o Tocha Humana, em Quarteto Fantástico, que é da Fox, e o Capitão América, que é da Marvel, já espera um encontro entre os dois. Possivelmente ambos interpretados por ele. "Então, com quem eu falo sobre um spin-off de comédia de amigos com Cap e Tocha Humana? Estou pensando Antes Só do que Mal Acompanhado encontra Operação Cupido", escreveu ele no Twitter.





Já Ryan Reynolds também brincou com o herói mais escrachado da Fox, Deadpool, e o icônico e gentil mascote da Disney, Mickey. "É hora de deixar fluir aquela tensão sexual explosiva entre Deadpool e Mickey Mouse", publicou o ator.





Enquanto um fã considerou que Kevin Feige está querendo expandir seu domínio sobre os personagens da Marvel – que pertencem, em parte, à Fox – assim como Thanos (Josh Brolin) está coletando as Joias do Infinito. Outro levou essa ideia além, considerando que a Disney vai dominar o mundo. Afinal, a casa do Mickey Mouse já é dona da Marvel e de Star Wars. Ainda não temos essa definição. Enquanto isso, podemos aguardar as estreias de Pantera Negra, no dia 15 de fevereiro; Vingadores: Guerra Infinita, em 26 de abril; e Deadpool 2, no dia 31 de maio.



Fotomontagem: Reprodução/twitter

Adoro Cinema