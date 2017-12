Disfarçado, Leonardo DiCaprio vai a galeria e negocia obra de arte

Leonardo DiCaprio passou mais de 45 minutos em um salão particular negociando o preço de uma obra de arte de Basquiat na Art Basel Miami. O vencedor do Oscar - que tentou, mas não conseguiu esconder sua identidade sob uma boné de beisebol e um capuz preto (semelhante à foto acima, quando utilizou o mesmo look em um jogo de beisebol) enquanto caminhava com uma enorme equipe - passou mais de uma hora no estande Van de Weghe na Art Basel, em Miami, durante o evento VIP na quarta-feira.



Leonardo DiCaprio. Foto: Reprodução/ Getty Images



O trabalho de Jean-Michel Basquiat de 1983, intitulado "Wire", mede 76 x 56 cm e apresenta uma figura olhando para um inseto com as palavras em partes correspondentes "dentes", "joelho", e "mantenha suas mãos fora desse fio".

Leo já havia caminhado pelo centro de convenções com a sua equipe observando a arte em vários estandes da galeria, incluindo Luhring Augustine, Metro Pictures - que tinha uma grande obra de arte de Cindy Sherman em exibição - White Cube, Max Hetzler, Hauser & Wirth e Acquavella.



