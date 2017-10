Demi revela que procura match com homens e mulheres em app de namoro

A cantora Demi Lovato revelou que procura por matchs com homens e mulheres em aplicativos de namoro. A celebridade de 25 anos voltou a tratar de sua bissexualidade em ‘Simply Complicated’, documentário recém-lançado no YouTube sobre sua vida. “Estou em um aplicativo em aberta tanto para meninas quanto meninos. Estou em busca de conexões humanas, então não importa pra mim, pode ser homem ou mulher”, afirmou a cantora.





A cantora Demi Lovato na festa de lançamento do documentário sobre sua carreira. Foto: Getty Images



O documentário trata de outros tópicos polêmicos da vida de Lovato. “Há uma estigma ao redor de mulheres que praticam sexo casual. É o meu corpo, é a minha escolha, é divertido e também uma conexão com alguém”, disse a artista no vídeo. Ela também fala de seu vício em cocaína: “A primeira vez que usei foi aos 17 anos, eu trabalhava no Disney Channel e estava com uns amigos. Eu estava com medo, mas usei e amei”.



Ela também falou sobre a vez em que quase sofreu uma overdose. “Uma noite usei cocaína demais e alguns remédios, eu fiquei sem ar, meu coração acelerou e era o começo de uma overdose”, contou. Lovato também falou sobre seu transtorno alimentar: “Comida ainda é o maior desafio da minha vida. Estou constantemente pensando na minha imagem, no que vou comer e no que não posso. É constante”.



Intitulado de "Demi Lovato: Simply Complicated - Official Documentary", o documentário dura cerca de 1h e 18 min, e está disponível no canal oficial da cantora no Youtube.

Revista Monet