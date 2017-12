De fio dental, Pabllo Vittar agita platéia em 1º noite de festival

Um dos artistas de maior destaque de 2017, Pabllo Vittar fez um balanço de seu ano antes de subir ao palco no primeiro dia de Festival Virada Salvador 2018, que recebeu o público na noite de quinta-feira (28).

"Fiz shows em casas pequenas de Salvador e agora estou diante deste público enorme. Estou muito feliz", disse ela, um fenômeno nas redes sociais (são 5,8 milhões de seguidores) e que não se abala com os haters de plantão.

Pabllo Vittar agita a platéia na primeira noite do festival na Bahia. (Foto:Reprodução/ Ricardo Cardoso e Icaro Cerqueira/QUEM)

"Eu amo muito a internet e como ela aproxima os fãs da gente. Minha energia é para eles, para os comentários bons. Não perco minha energia com negatividade. Gosto de estar respondendo os fãs, sempre na paz", disparou Pabllo, que começou a apresentação com os hits Nega, No Chão e Amante.

Dona de um estilo eclético, que mistura diversos elementos, ela apostou em um body telado e fio dental para agitar o público na capital baiana. "Amo Kardashians, ver o que está acontecendo nas ruas, levar isso para meus shows, nos cabelos, nas roupas...", revelou Pabllo.

Quando questionada sobre o look de Revéillon, Pabllo fez uma declaração ousada. "Eu estava gravando esses dias um clipe com Lucas Lucco na praia e a roupa era muito justa. Tive que esconder o 'menino' com uma fita [risos]. Fiquei pensando em usar esta fita e passar o Ano Novo sem calcinha para dar boa sorte e passar o ano trabalhando muito."

"Eu acho que pra fechar esse ano tão épico de 2017, que foi um ano de várias conquistas para nós, e espero que tenha sido pra vocês, eu tenho que cantar essa música [Pretty Hurts, de Beyoncé]. Independente do corpo que você tem, você pode ser linda", disse Pabllo no papo.

Depois o público gritou "desce" e ela brincou: "Se eu descer vocês vão ter que me beijar, se não beijar eu vou agarrar à força [risos]".

Pabllo Vittar. Foto: Reprodução/ Ricardo Cardoso e Icaro Cerqueira/QUEM

