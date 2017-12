Com problemas de saúde, Shakira cancela shows que faria no Brasil

A coisa é mais séria do que pensávamos! A cantora Shakira cancelou mais vários shows de sua turnê mundial, incluindo os que aconteceriam no Brasil em março. O motivo dos cancelamentos é uma hemorragia nas cordas vocais que está impedindo que a cantora solte sua voz.

Segundo a equipe da artista, ela pretende remarcar as datas do Brasil e países vizinhos para o segundo semestre de 2018, mas primeiro precisa cuidar de sua saúde.

Os problemas com a El Dorado World Tour começaram antes mesmo do primeiro show da colombiana. A cantora, seguindo as orientações médicas, cancelou os cinco primeiros shows da turnê, que aconteceriam na Alemanha, França, Bélgica e Holanda.

Depois disso, Shakira anunciou que toda a sua turnê pela Europa estava adiada para uma data ainda não definida. Por ainda faltar bastante tempo para acontecer, os fãs não esperavam que os shows de março também fossem cancelados. Shakira já havia declarado estar bastante triste com a situação e que, por isso, estava empenhada em preparar uma turnê ainda melhor para seus fãs.

Terra