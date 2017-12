Com 3% em segundo lugar, Netflix divulga lista das séries mais vistas em 2017

O ano está chegando ao fim, e a Netflix divulgou os dados da plataforma no ano de 2017. A pesquisa revelada pela empresa mostra as séries de TV mais maratonadas, as mais assistidas com calma e algumas outras categorias. Os destaques ficam por conta de 3% ocupando o segundo lugar no ranking das mais maratonadas. Veja abaixo:

Os programas que foram 'devorados' em 2017

Segundo a Netflix, essas são as séries mais maratonadas do ano. O critério usado é que os usuários assistiram por mais de duas horas ao dia:

American Vandal

3%

13 Reasons Why

Anne with an E

Riverdale

Ingobernable

Travelers

The Keepers

The OA

The Confession Tapes

Os programas que foram 'saboreados' em 2017

O critério usado é que os espectadores assistiram as séries por menos de duas horas ao dia.

The Crown

Big Mouth

Neo Yokio

Desventuras em Série

Glow

Friends from College

Ozark

Atypical

Cara Gente Branca

Disjointed

Os programas que causaram traições

A categoria mostra séries assistidas por casais onde um deles 'queimou a largada' e viu episódios sem sua cara metade. Os dados foram coletados em pesquisa respondida por casais de adultos de 32 países.

Narcos

13 Reasons Why

Stranger Things

Orange is the New Black

Sense8

Black Mirror

Os Defensores

Punho de Ferro

Ozark

Mindhunter

Os programas que nos reuniram

A categoria mostra seriados que foram assistidos em família. Os dados foram coletados em pequisa respondida por usuários adultos que assistem Netflix com seus familiares.

Stranger Things

13 Reasons Why

Desventuras em Série

Star Trek: Discovery

Gilmore Girls: Um Ano para Recorda

Riverdale

Fuller House

Chef's Table

Atypical

Anne with an E

Além disso, a empresa também revelou curiosidades:

1 de janeiro foi o dia onde mais pessoas usaram o serviço de streaming"

México é o país com mais usuários que utilizam a plataforma todos os dias

O usuário-médio da Netflix assistiu 60 filmes em 2017

Um único usuário assistiu Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra uma vez por dia, por 365 dias

Um espectador maratonou Shameless na Antártica

