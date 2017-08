Cléo Pires diz que não usará mais sobrenome

Cleo Pires está lançando novos projetos em seu site pessoal e também deve alterar seu nome artístico.Esta foi a informação dada pela artisa em entrevista ao youtuber Leo Picon. Num bate papo para o canal do ex-affair de Isabella Santoni na web, a filha de Gloria Pires contou que vai tirar o sobrenome, herança da família da mãe:

“Vocês não devem me conhecer porque, segundo Leonardo, estou obsoleta. Mas eu sou Cleo Pires, só Cleo, na verdade, porque estou tirando o Pires do meu nome”, disse ela, afirmando ao youtuber que a informação era exclusiva.

No vídeo, os dois conversam sobre como se conheceram. No bate-papo, a atriz afirma que o youtuber a chamou para sentar no seu colo antes de os dois chegarem a um camarote no carnaval de Salvador. O paulista, em seguida, brinca com a atriz e eles simulam uma discussão:

"Você tem maturidade de uma pessoa de 14 anos", brinca Leo. Na conversa, os dois brincam que são amores platônicos.

No Twitter, a atriz assina "Cleo" e compartilha o conteúdo do seu site, que já leva apenas seu primeiro nome.

Extra