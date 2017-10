Claudia Leitte fala sobre os boatos de rivalidade com Ivete Sangalo

Claudia Leitte e Ivete Sangalo são cantoras com carreiras consolidadas por todo o país e ambas são técnicas do programa "The Voice" - na versão "kids" e na original. Com tanto em comum, normal que apontassem uma rixa entre elas, mas a loira garante: isso nunca existiu.

"O que fizeram entre mim e Ivete foi inadmissível. Inadmissível. Eu acho que sim, fizeram a gente parecer inimiga. De alguma forma, hoje em dia, até penso: ‘foi legal’. Mas na verdade foi uma bosta", disse ela, durante uma entrevista à rádio "Jovem Pan". Claudinha foi além e desabafou sobre as comparações. "Eu era uma menina, adolescente. Eu senti. É muito ruim você fazer isso com alguém. Hoje penso que de alguma forma me beneficiou porque amadureci, mas doeu. E não dá para fazer música com certas coisas. Doeu. Quando dói assim não dá para levar adiante", lamentou.

As duas, que trocam elogios públicos e já até chegaram a cantar juntas, sempre negam os boatos de rivalidade. “Teve muito desrespeito. Eu penso desta maneira. Hoje quando eu olho essa história, penso: de certa forma isso favoreceu a gente. Mas é ruim. A galera cria uma energia negativísisma em torno de uma situação que não existe e é ruim”, disse Claudinha.

Jornal Do Brasil