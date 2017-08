Chico Buarque grava música do neto, filho de Carlinhos Brown

Há dois meses, Clara, filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque, e neta do cantor e compositor Chico Buarque, chamou a atenção por fazer fotos sensuais para o projeto da fotógrafa Mari Patriota, do Rio, que publica seu trabalho no Instagram. À época, o pai disse que sua única preocupação era a exploração comercial da imagem da filha — “Uma beleza dessa vale e conteúdo de graça está fora de moda”, disse em entrevista feita por e-mail. Seja como for, as imagens foram deletadas das redes sociais de Mari, que não comenta detalhes dos trabalhos de suas modelos.





Chico Buarque e o neto, Chico Brown (Reprodução/Youtube)



Agora, é a vez de o irmão de Clara, Chico Brown, ganhar espaço. Chico é compositor da valsa Massarandupió, música incluída pelo avô em Caravanas, seu novo disco, com chegada às lojas prevista para o fim do mês, pela gravadora Biscoito Fino. A faixa é uma parceria: a melodia é de Chico, o neto, e a letra, de Chico, o avô.

Em vídeo publicado pela Biscoito Fino, Chico Brown, que é multi-instrumentista e tem ouvido absoluto, conta que apresentou sua música em uma reunião de família na casa da avó, a atriz Marieta Severo. “Ele começou a perguntar por minhas músicas e eu comecei a pensar em mostrar umas coisas para ele”, disse. “Começaram a surgir belas cantorias.”

De todas as melodias que Chico Brown apresentou, ele pensou que essa era a menos interessante, mais “infantil” — e foi justamente a de que o avô mais gostou. Chico Buarque apresentou sua versão da canção, com letra, em voz e violão, no aniversário de 20 anos do neto. “Foi o meu presente”, disse. “Vai ser difícil, na minha vida, uma realização alcançar esse ponto de partida.”

