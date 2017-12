Casada, Anitta volta a falar sobre desejo de maternidade

Destaque na edição de domingo no Fantástico, revista electrónica exibida na Globo, Anitta voltou a falar de maternidade. A jovem cantora de 24 anos, que já havia declarado que deixaria a carreira temporariamente de lago para se tornar mãe, disse em entrevista ao programa que essa decisão não é a curto prazo.





Anitta em premiação no Caldeirão do Huck. Foto: Reprodução/Instagram

"Eu quero ser mãe, mas eu quero ser depois dos 30. Eu sei o quanto minha carreira suga de mim e o quanto eu preciso me dedicar para que tudo dê certo. Por isso, eu não quero dividir essa responsabilidade nem com minha carreira e nem com uma criança".

A artista fez um balanço do ano de 2017. "Foi incrível pra mim foi um ano de muito crescimento, uma explosão muita coisa aconteceu, muita novidade eu fiquei bem feliz", disse.

Anitta ainda destacou que "meteu a cara" sozinha em busca da carreira internacional e lembrou sua felicidade ao escutar sua música numa emissora de rádio no exterior.

"Fui pro México pro lançamento e passei as mesmas coisas que passei aqui no início. 'Mas ninguém vai ouvir isso', 'Essa produção não tem nada a ver com o mercadolatino. É muito brasileiro'... Ninguém me ajudou, não houve investimento de ninguém. Houve eu metendo minha cara sozinha real".

Ela lembrou outra situação, desta vez, nos Estados Unidos. "A gente tava andando no aeroporto de Nova York e estava tocando 'Paradinha'. As outras estão tocando agora".

Terra