Carol Duarte planeja casar com namorada e adotar um filho

Assim como Paolla Oliveira, Carol Duarte também conquistou prêmio no "Melhores do Ano", do "Domingão do Faustão", neste domingo (10). Sucesso pelo transgênero Ivan na novela "A Força do Querer", a artista ganhou troféu na categoria Atriz Revelação e revelou à Adriane Galisteu, repórter da cerimônia, que deseja se casar com Aline Klein e adotar um filho com a namorada. "Não sei se em 2018, mas é um plano possível, bem possível", respondeu ela, que não teme criticas por relação com outra mulher.



Carol Duarte interpretou Ivana/Ivan em 'A força do Querer'. Foto: Reprodução/PurePeolple

Falar de Ivan é sempre emocionante para a artista e ao vivo não seria diferente. Com lágrima nos olhos e aplaudida pela plateia, Carol deixou um discurso sobre a relevância de seu papel na trama de Glória Perez. "Fico feliz de estar aqui com um personagem que marcou a minha vida e de algumas pessoas. Para mim, como atriz, muitos personagens virão, mas tantos que estão como Ivan nas ruas, às vezes você tem um amigo, um filho, na própria família... e a gente é um país que mais mata trans. Eu sabia da responsabilidade e acho que o Ivan tomou uma dimensão muito bonita, acho que as pessoas começaram a entender um pouco melhor ou passaram a criar um tipo de diálogo", declarou.



Para concluir, Carol citou a importância da luta contra a transfobia e homofobia: "O que eu espero é que os Ivans da vida real não sejam mortos nas esquinas do Brasil. A novela acabou, mas a questão continua. Ninguém precisa ser trans para lutar contra a transfobia e ninguém precisa ser gay para lutar contra homofobia. No Brasil, as coisas insistem a regredir e eu digo: 'Senhores, representantes, vai ter luta! Isso não vai regredir, é daqui para frente".

Em um bate-papo, a artista afirma tem receio de fazer outro personagem na TV e continuar marcada por Ivan. "Eu tenho uma ideia de atriz, que é o meu trabalho, o meu ofício. É isso que amo fazer. Os outros personagens vão vir e vão ser abraçados do mesmo jeito, com o mesmo amor e dedicação. Então, a verdade é que estou muito feliz e louca para fazer outras coisas, louca para me aventurar por novos lugares", concluiu.



A atriz recebeu o prêmio de atriz revelação de 2017. Foto: Reprodução/Gshow

Terra