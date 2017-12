Carlinhos Brown anuncia despedida de carnaval de rua

Carlinhos Brown se apresenta nessa terceira noite do Festival da Virada Salvador com a Timbalada, banda que criou e que tem uma nova formação, depois da saída de Denny. Agora o time conta com Buja Ferreira, Rafa Chagas e Paula Sanfer, que como não poderia deixar de ser, vem com um show marcado de sucessosque fizeram parte da história musical da Bahia.

Carlinhos Brown agita a noite do pré-réveillon em Salvador. Foto: Reprodução/ Ricardo Cardoso e Icaro Cerqueira/Ed. Globo



Aos jornalistas, Carlinhos Brown confirmou que não estará mais no Carnaval de rua de Salvador a partir de 2019. "São 40 Carnavais, acho que já colaborei bastante com o carnaval de Salvador e preciso encontrar novas formas de fazê-lo. O Carnaval tem muito a oferecer, muito a render, e a rua não passa mais pelo meu desejo. São muitos anos ininterruptos dedicados à Bahia. Formei mais de 20 mil músicos e eu quero me colocar muito além do meu lugar de artista" disse Brown, afirmando que pretende atuar como produtor.

"Quero ser um produtor revolucionário.Todo mundo que sobe aqui no palco da Virada tem uma levada minha, tem um instrumento, então eu preciso dar uma apanhada nisso e ler tudo o que escrevi. Fazer carnaval não é brincadeira e eu quero envelhecer bem. Quero encontrar uma forma bonita de colaborar com a festa e eu posso produzir música", finalizou

THE VOICE

Questionado se o The Voice Brasil não seria um programa de calouros, já que os participantes competem cantando músicas conhecidas, Brown esclareceu que o objetivo do programa é expor talentos.

"Já ficou claro com seis temporadas do The Voice e três do The Voice Kids, que a função ali é expor talentos e não é fazer com que as carreiras ganhem possibilidades. O The Voice definitivamente não é programa de calouros. É um programa de grandes vozes, que pode revelar em quantitativo gigantesco. Acredito que o maior problema que esses artistas enfrentam é que quando estão na Globo todo mundo fala. Quando sai, todo mundo esquece. Então acho que esse é um problema mais de comunicação."

Quem Acontece