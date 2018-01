Bruna sobre réveillon com Ney: 'Melhor Ano Novo da minha vida'

Bruna Marquezine deixou Fernando de Noronha nesta quinta-feira (4), a atriz passou o Final do Ano na ilha e viveu muitas emoções. O local foi o cenário do reencontro com o craque Neymar , comemorado em todo Brasil e no exterior que torce pelo casal Brumar. Antes de embarcar, Marquezine falou sobre esses dias com exclusividade para o Blog Viver Noronha.

Bruna Marquezine “Foi um Ano Novo mágico, eu já conhecia a ilha, mas nunca tinha passado o réveillon. Foi muito especial, acho que foi o melhor Ano Novo da minha vida, por muitas coisas: pela energia desse lugar, pela beleza desse lugar, pela energia e recepção das pessoas, por estar rodeada de amigos e pessoas do bem, e pessoas que eu amo muito. Eu senti meu coração em paz, estou muito feliz. Eu pude aproveitar as belezas de Noronha. Certamente foi o primeiro, mas não será o último réveillon aqui”, falou Bruna.

A atriz foi convidada do ator e amigo Bruno Gagliasso, que é sócio da Pousada Maria Bonita. “Fui muito bem recebida, acolhida. A Maria Bonita me deu a sensação que estava em uma casa com meus amigos, foi muito bom”, disse.

Bruna Marquezine disse que pretende voltar logo a Fernando de Noronha. Questionada se o retorno pode ser após a Copa do Mundo com Neymar ela respondeu. “Eu não curto falar muita da minha vida pessoal e de namoro. Eu posso dizer que todas as pessoas que estavam no grupo viveram momentos inesquecíveis, se eu tiver a oportunidade de voltar à ilha com as pessoas que eu amo, eu vou voltar, queremos voltar “, fechou a entrevista, sorrindo.

Atriz faz declaração ao namorado. (Foto: Reprodução/Instagram)

G1