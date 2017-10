Bruna Marquezine e Neymar surgem cantando a mesma música e agitam web

Bruna Marquezine e Neymar se reencontraram no casamento de Marina Ruy Barbosa com direito a selinho e conversas ao pé do ouvido. Tudo isso deixou os fãs agitados. Nesta quinta-feira (12), os internautas fizeram a festa novamente, tudo porque os artistas que terminaram o namoro pela terceira vez em junho deste ano postaram um vídeo no instagram cantando uma música "Você não serve pra nada", da cantora Luísa Sonza, para divulgar o trabalho da artista. A canção traz trechos como: "Dizem que o corpo acostuma sem pele na pele, o frio vai embora. É que cuidar da minha vida parece não ter mais sentido agora. Não preciso de você pra nada, mas quero você pra tudo. Não preciso de você pra nada, mas quero você pra tudo.



Brunna E Neymar, vídeo das redes sociais. Fonte: Instagram

Assim que o vídeo caiu na internet, os internautas ficaram enlouquecidos. "Vocês dois ficam muito mais bonitos juntos. Orei muito para voltarem. Sejam felizes", disse uma fã. "Gente, se isso não foi um sinal claro de que eles estão na mesmo sintonia, então eu não sei o que é", avaliou outra. "Depois daquele climinha todo no casamento da Marina, agora essa música. Aposto que voltaram e não querem assumir", afirmou uma terceira admiradora.



Há alguns dias, Neymar foi entrevistado por Tatá Werneck, no programa "Lady Night". Na atração, ele confessou que ainda ama Marquezine. A revelação aconteceu em um quadro em que a atriz precisava sincronizar sua fala com a do craque para responder perguntas. "Qual a pessoa que você mais ama na sua vida?", questionou Marco Gonçalves. "Bruna Marquezine", disparou Tatá. Em seguida, a apresentadora se desculpou: "Na verdade não devia ter feito isso". "Não é uma mentira", garantiu Neymar, deixando a atriz animada: "Fiquei um pouco desestabilizada aqui".





A atriz e o jogador usaram uma peça de roupa igual e internautas comentaram na Web. Foto: Reprodução

Sempre atentos, no fim de setembro, os fãs da atriz e do jogador repararam em mais uma semelhança entre o ex-casal. Os admiradores de #brumar enlouqueceram ao perceberem que o craque vestiu um casaco da Balmain semelhante a um da ex-namorada para conferir o desfile da grife na Paris Fashion Week, na França. Um modelo semelhante foi usado pela atriz na estreia da peça "Tryo Elétrico", de Carolina Dieckmann e Maria Ribeiro, em agosto. "Aquelas roupas iguais que compramos juntos.. lembra? Combinam demais esses dois", disse um admirador do casal. "Já não seise eles compram roupa no mesmo lugar ou combinam. Já nem sei o que falar! Mas estilo nunca falta no casalzão do Brasil", afirmou outro.







Terra