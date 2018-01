Cada foto que Bruna Marquezine posta em suas redes sociais é um suspiro. A atriz de 22 anos tem encantado fãs com imagens de seu corpão e recebido muitos elogios. Em entrevista a QUEM, Bruna garante que não tem o corpo perfeito - como muitas pessoas dizem - mas que é contra o uso de retoques nas fotos.

"A gente conhece nossos melhores ângulos e tudo bem mexer o corpo de um jeito, ficar sem ar (risos), mas eu sou contra o Photoshop. Eu prefiro tirar outra foto, num angulo melhor, do que corrigir a imagem. Primeiro porque eu acho que isso é se enganar. É uma sacanagem o que a gente faz com a gente mesmo. A gente cria uma imagem (na internet) que a gente não vê no espelho e acaba ficando frustrada. Isso não é legal. Sem querer, a gente acaba com a nossa autoestima", explica.

"A gente está vivendo uma era da perfeição, da nossa perfeição. As pessoas têm que ter uma vida perfeita. Quando aparece a celulite, o término, a depressão, todo mundo fica criticando. Ninguém é perfeito. Eu sei que todas essas meninas e meninos que me acompanham por admiração, vão aprender muito mais com meus erros do que com a minha foto gatinha. Então, por que não falar? Eu tenho tido mais cuidado com isso", diz ela.

"No passado, eu já corrigi muita foto e esse ano eu descobri o quanto isso me fazia mal e fazia mal às outras pessoas. Eu tenho celulite, estria, tenho culote, minha bunda é mole. Para mim, a celulite é a tendência deste verão, é a última moda. A minha eu trouxe direto da Europa (risos). A gente tem que parar de viver nesse mundo e vir pra realidade, é tão mais interessante, construtivo e produtivo", finaliza a atriz.

Quem