Bruna e Neymar passam o Réveillon juntos em Fernando de Noronha

Bruna Marquezine e Neymar assumiram a reconciliação em Fernando de Noronha e passaram a virada do ano bem juntinhos. Depois de passear de barco com Davi Lucca de tarde, os dois curtiram o Réveillon na pousada Zé Maria. Na madrugada desta segunda-feira (1), um fã conseguiu flagrar o beijo do casal. Os dois também foram filmados abraçadinhos enquanto aproveitam shows na festa.



Bruna e Neymar posaram abraçados em uma foto publicada no perfil do Instagram de Giovanna Ewbank. No clique ainda foi possível ver Bruno Gagliasso, Izabel Goulart e o namorado da modelo, Kevin Trapp. "Só amor em 2018!", escreveu a mãe de Títi na legenda.



Bruna Marquezine, Neymar, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, Kevin Trapp e Izabel Goulart. Foto: Reprodução/Instagram

Em sua conta da rede social, Marquezine compartilhou uma foto de mergulho e Noronha e fez um balanço sobre o último ano: "Um mergulho nesse paraíso pra lavar a alma, renovar todas as energias e me despedir de 2017 da melhor maneira possível! Quanta gratidão por tudo que vivi, cresci, descobri, aprendi, ganhei e perdi nesse ano! Muito obrigada, meu Pai!. Que 2018 seja um ano de mais tolerância, empatia, união, de crescimento pessoal e evolução em todos os aspectos. Um ano de conquistas, realização de sonhos, de bons encontros e boas surpresas. Que acima de tudo a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e que não nos falte saúde, fé e amor! Feliz Ano Novo para todos nós! Muita paz. Amém, amém e amém".



Marquezine emagreceu 5 kg recentemente para viver a princesa Catarina da novela "Deus Salve o Rei". Desde então, a atriz tem ouvido muitos comentários sobre o seu peso, porém a artista garantiu que não vê as declarações como elogios: "Eu acho que as pessoas têm de estar felizes com o corpo delas. Não tem nada a ver com perder peso. Beleza não está relacionado ao peso, nunca esteve e não deveria estar. Quando dizem que estou magra, não recebo como elogio".







Neymar e Marquezine foram clicados aos beijos no sábado (30), na festa Borogodó. Foto: Reprodução/Instagram

Terra