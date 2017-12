Bella Thorne posa de Mamãe Noel sexy nas redes sociais

A atriz Bella Thorne voltou a causar em suas contas nas redes sociais. Às vésperas do Natal, a celebridade de 20 anos compartilhou uma foto na qual aparece vestida como Mamãe Noel sexy em sua conta no Instagram.



A atriz Bella Thorne. Foto: Reprodução/Instagram

Na imagem, a artista aparece em frente a uma árvore de Natal com iluminação branca, com uma vestimenta de couro e uma lingerie reveladoras na cor vermelha. “Está começando a ficar muito com cara de Natal”, escreveu Thorne na legenda da imagem.



Anteriormente, a celebridade havia compartilhado outras fotos em festas natalinas, também fazendo caras e bocas e sempre utilizando um gorro vermelho semelhantes ao do Papai Noel.





