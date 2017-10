Barbara Evans admite ter fake na web: 'Para ver os boys'

Solteiríssima desde agosto, quando chegou ao fim seu namoro de dois meses com o deputado federal Irajá Abreu, Bàrbara Evans, de 26 anos, mostrou que a vida - amorosa, principalmente - segue.

Em entrevista a Luciana Gimenez, a loira surpreendeu ao falar de perfis fakes na web. Porém, nada de gente se passando por ela, não! Trata-se da própria atriz e modelo, que usa contas falsas para navegar tranquilamente sem ser reconhecida. “Não é para xingar, não. É para ver boys, essas coisas”, confessou ela, que tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 374 mil no Facebook.

Sobre os haters, ela diz que não se incomoda e ainda “adora” ler os comentários: “Tanto os que elogiam, quanto os que falam mal. Morro de rir e deixo todos lá porque eles pagam mico. Os fãs começam a defender e aí vira briga, tumulto”.

Após sua estreia na TV em Dois Irmãos, na qual fez par com Cauã Reymond, Bárbara diz que, devido à paixão por crianças, já teve vontade de ser apresentadora infantil, mas se encontrou como atriz. “Fiz um curso de teatro depois que acabei a minissérie porque Deus abre as portas, mas a gente tem que estudar para que elas continuarem abertas”, pontuou a loira, além de não ter negado que seu beijo com Cauã durante as gravações tenha sido verdadeiro.

Ensaio Nu

Capa de dezembro de 2011 da Playboy, Bárbara relembrou o primeiro ensaio como veio ao mundo. “Eu tinha 20, 21 anos e tinha perdido aquela vergonha toda. Estava 13 kg acima do meu peso e acho que foi de bom gosto [a matéria]. Tem algumas meio escancaradas, então acho que tem que saber dosar e mostrar o corpo da mulher de uma forma não tão vulgar assim”, explica ela que, embora faça trabalhos com fotografia, gostaria de ter sido modelo de passarela.

Reality Show

Em 2013, a filhota de Monique Evans venceu a 6ª edição de um reality show, levando para casa 2 milhões de reais. Sobre o valor, ela conta o que fez: “Comprei meu carrinho, fiz algumas coisas que eu precisava e apliquei. A gente vai trabalhando, construindo, dinheiro vai e vem e a gente precisa ser feliz. Gastar de maneira consciente e aproveitar, porque a gente merece”.

Sobre namoro da mãe

Bárbara ainda comentou a relação da mãe com a DJ Cacá Werneck: “Ela me perguntou se eu não tinha me assustado e eu disse: 'Não ué, se você está feliz, não tem problema algum. O que importa é o amor'. Adoro a Cacá”.

Quem Acontece