A atriz e modelo Cara Delevingne tornou pública sua luta diária contra depressão. “É uma montanha-russa para o inferno", afirmou a celebridade de 25 anos em entrevista ao programa de TV britânico This Morning. “Eu fui muito sortuda em frequentar uma escola incrível, mas sempre tive depressão e momentos em que achei que não conseguiria aguentar”, reforçou a atriz.

“Então veio a culpa de sentir isso e não conseguia contar para ninguém por achar que não podia sentir isso”, explicou. Na entrevista, Delevingne também falou sobre sua dificuldade em revelar sua bissexualidade para sua família.

“Eu me odiava”, afirmou. “Eu fiquei muito boa em me distanciar das minhas emoções. Eu não entendia nada que estava acontecendo além do fato que não queria mais viver. Hoje eu gostaria de poder me dar um abraço naquela época”, disse a modelo.



A atriz e modelo Cara Delevingne em Valerian (2017) (Foto: Reprodução)



