Atriz diz que evita assédio se vestindo 'modestamente'

A atriz Mayim Bialik vem sendo alvo de críticas crescentes nas redes sociais por conta de um texto escrito por ela e publicado no jornal New York Times no qual afirma que evita ser assediada se vestindo “modestamente” e não atendendo aos padrões estéticos predominantes na indústria do entretenimento. O ensaio assinado pela estrela de 'The Big Bang Theory’ foi interpretado por muitos como uma forma de culpar as vítimas de assédios pelos abusos por elas sofridos.



A artista de 41 anos disse ser uma feminista orgulhosa e que se orgulha de ter pouco desejo por dieta, cirurgias plásticas e personal trainers e por isso teve poucas experiências de convites de visitar quartos de hotéis de homens da indústria. As declarações de Bialik ficaram ainda mais polêmica por terem ocorrido em meio às revelações de vários casos de assédio e abuso envolvendo o produtor Harvey Weinstein - habituado a chamar atrizes aos seus quartos de hoteis para cometer seus abusos.

A modelo Emily Ratajkowski resumiu o incômodo geral com o texto de Bialik em um tuíte. “Então o ‘conselho’ da Mayim Bialik é: não sou bonita e nunca tentei ser e façam o mesmo caso não queiram ser assediadas? Isso não é feminismo”. Bialik respondeu as críticas pelo Twitter, dizendo que suas palavras foram tiradas de contexto e que acha triste como as pessoas estão sendo más enquanto ela apenas deseja lutar por um mundo melhor para todos as mulheres.





