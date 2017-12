Paolla Oliveira está mais linda do que nunca. Ainda mais loira do que Jeiza, policial que interpretou em A Força do Querer e que lhe concedeu a estatueta de Melhor Atriz no Melhores do Ano do Domingão do Faustão, ela mudou o visual para interpretar a personagem Carolina na série Assédio, ainda sem data de estreia na Globo.

“Já estou trabalhando. Esse cabelo é todo meu. Eu estava com o cabelo comprido para a Jeiza e dei uma modificadinha para fazer a Carolina, que é uma participação que eu faço na série Assédio, que eu não sei nem quando vai ao ar. Mas hoje fiz um penteado especial. Não quis perder o poder. Tipo Sansão”, contou, aos risos.

Paolla Oliveira no Prêmio Melhores do Ano. Foto: AgNews

Questionada a respeito de sua preferência, ela disse não ter escolha. “Quando a gente está de férias pode escolher. Mas quando está trabalhando fica com o cabelo roxo, azul e assim vai. E a gente tem que ser poderosa sempre. Eu sou mais loira. Nasci assim, um pouco menos. Então quando eu fico morena, eu fico diferente. Me redescubro”, afirmou.

Eleita a Melhor Atriz por escolha do público, Paolla falou sobre sua relação com a vitória. “Poxa! Eu estava ali com a Juliana Paes, essa mulher que foi a Bibi, uma personagem enorme, que demandou uma energia enorme dessa mulher. E com a Leticia Colin, que fez um trabalho maravilhoso em Novo Mundo. Ano passado, quando eu ganhei, eu estava concorrendo com a Fernanda Torres e a Tais Araujo. Qualquer um que esteja ali é merecedor. A gente fica honrado. Fiquei surpresa”, revelou.]

A poucos dias para o fim do ano, Paolla disse que quer estar em paz na virada. “Quero passar o ano com calma, em paz, com saúde. Eu tive um ano maravilhoso. Aliás eu venho tendo anos maravilhosos. Minha família está bem, eu estou feliz, é o que importa. Eu agradeço todo dia. Todo dia a gente tem que agradecer porque você sai na rua e não sabe se vai voltar para casa, você não sabe se você vai ter uma notícia ruim de alguém que você ama. Então a gente tem que agradecer de estar vivo, de trabalhar. Somos sobreviventes e não é só no Brasil, não. É no mundo. É uma onda de coisa ruim, é uma onda de ódio. Eu agradeci lá no palco as coisas serem feitas com amor, com carinho. Eu agradeço seja Ano Novo, seja qualquer coisa, todos os dias”, contou

Ao falar de ódio, a atriz confessou se incomodar com os haters da Internet. “Incomoda um pouco. Falar que a gente não vê e não fica sabendo é mentira. Mas a gente aprende a lidar como tudo na vida. Ninguém agrada todo mundo. O que eu não posso fazer é mudar em função de quem não gosta de mim. Eu tenho que, pelo contrário, me manter em função de quem gosta de mim”, disse.

