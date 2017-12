Ator recusa novelas para ampliar venda de lanches em 2018

Apesar de ter recebido convites para integrar elenco de novelas em 2018, Márcio Gomes contou que seu plano agora é outro. Em 2018, o ator pretende comprar um food truck para ampliar seu negócio de lanches e investir em um cardápio gourmet.





"O ano de 2017 foi de muito sucesso", contou Mário Gomes. Foto: Reprodução/Record



"O ano de 2017 foi de muito sucesso. O meu negócio estourou e eu recebi até propostas de sociedades, mas declinei. Parei para avaliar e estudar e vi que tinha condições de virar mesmo um empreendedor. Busquei novidades do cardápio, modernizar o carrinho e pensar melhor no conceito. Resolvi expandir para todo Brasil. Só estou esperando passar o Réveillon para inaugurar essa nova fase", contou ao "Uol".

Aos 65 anos, o veterano confessou que não esperava tanto sucesso: "Na época mesmo eu disse que sempre me preocupei mais com o aplauso do que com o dinheiro. Eu queria um negócio, um projeto novo e diferenciado e consegui".

Longe das telinhas, Mário tem investido somente em seriados. "Tive propostas para fazer novelas, mas não aceitei. Fui convidado para fazer séries e aí fiz. Série é legal, mas é muito diferente porque o ritmo é puxado. Fui protagonista da série 'Magnífica 70', do canal HBO Brasil. Tinha feito uma ponta na segunda temporada e nessa virei protagonista. Já gravamos tudo e vai ao ar em abril", disse.

Terra