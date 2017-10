O ator Jason Momoa utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas por uma piada feita por ele no qual afirma que um dos principais prazeres em seu trabalhado na série ‘Game of Thrones’ estava em “estuprar lindas mulheres”. Em seu depoimento, Momoa classifica seu comentário como “inaceitável” e pede desculpa a todos que se sentiram ofendidos. “Ainda estou muito desapontado com a minha falta de sensibilidade aquele dia”, afirma o ator em sua declaração.





Jason Momoa com Emilia Clarke em Game of Thrones. Foto: Reprodução

A fala polêmica de Momoa foi feita em 2011, durante a San Diego Comic Con. Em um painel com o elenco de Game of Thrones, ele afirmou: “Eu amo ficção científica e fantasia por ter muita coisa que você pode fazer, como arrancar a língua de alguém e não ser preso e também estuprar lindas mulheres”. Os colegas de Momoa em ‘Game of Thrones’ sentados ao seu lado demonstram constrangimento após a fala, inclusive a atriz Emilia Clarke, que teve sua personagem estuprada pelo personagem do ator na série.



"Eu acordei na Austrália com as reações justificadas de muitas pessoas por uma piada de mal gosto que fiz há anos e pela qual peço desculpas”, afirma o intérprete do herói Aquaman no aguardado ‘Liga da Justiça’. “Ainda estou severamente desapontado pela falta de sensibilidade das minhas palavras aquele dia. Sei que minhas sinceras desculpas não vão tirar aquelas palavras. Estupro e assédio sexual atingem a todos e vi de perto esse tormento atingir amigos e membros da minha família”, diz

