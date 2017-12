Ator distribui fones em avião para abafar barulho do choro dos seus filhos

O novo papai do pedaço, George Clooney, descobriu uma maneira de não aborrecer os passageiros em um vôo com sua esposa Amal Alamuddin e seus filhos recém-nascidos.



George Clooney e Amal Alamuddin se casaram em 2014, em Veneza. Foto: Getty Images



Segundo o Page Six, uma fonte disse que o astro, "Em uma viagem para casa no Reino Unido com seus gêmeos, deu a todos os passageiros de primeira classe fones de ouvido com abafador de ruídos". Eles tinham o logotipo de sua tequila Casamigos e vieram com uma nota "pedindo desculpas antecipadamente" se os gêmeos gritassem.

"Até Quentin Tarantino, que estava a bordo, usava fones de ouvido", disse um espião. Mas "os bebês não fizeram nada!".

