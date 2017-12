Ator denuncia homem que fez um fake para conseguir número de mulheres

O ator Chris Pratt utilizou sua conta no Instagram para alertar seus fãs e seguidores de um perfil falso criado por alguém no Facebook para conseguir telefones de mulheres. O astro da Marvel compartilhou um reprodução da página criada pelo indivíduo no Facebook, com uma foto de perfil dele em ‘Guardiões da Galáxia’ (2014) e uma foto de capa com uma montagem com Pratt em diversos filmes em que ele atuou.

“ALERTA DE SUJEITO PERVERTIDO!!! (Não é uma piada”, escreveu Pratt na legenda da imagem. “Está confirmado: alguém está se passando por mim no Facebook (e talvez também em outras redes sociais) e aparentemente dando em cima em várias fãs, tentando conseguir seus telefones e sabe-se lá o que mais. Eu não estou brincando”, afirmou o artista de 38 anos.

“Por favor, saibam que considero esse comportamento questionável. Se eu souber quem é o responsável vou fechar a conta e te dar um soco. Você ouviu isso, impostor?! Pare. A minha mensagem para fãs que interagem com alguém dizendo ser Chris Pratt: procurem o símbolo azul de “conta verificada” próximo ao nome. Caso não existe o sinal, é um impostor. Peço desculpas” expôs o ator.

Em seu longo depoimento, Pratt ainda pediu: “Avisem aos seus caçulas e eduquem seus filhos. A maioria das crianças cairiam nessa. Isso me dá nojo. Me aterroriza que alguém pode ser machucado por esse impostor/potencial predador. Muitas pessoasl me falaram sobre isso, não é um incidente isolado. Se é você fazendo iso, estou avisando. Pare agora ou você ficará infeliz com as consequências. Vá encontrar Jesus, estou rezando pra você”.



Chris Pratt em cena de Guardiões da Galáxia Vol. 2. Foto: Divulgação

