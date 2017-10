Ator de 'Thor' diz que carreira quase acabou com seu casamento

O ator Chris Hemsworth afirmou que sua carreira quase acabou com seu casamento com a atriz espanhola Elsa Pataky. “Eu e a minha esposa nos apaixonamos, tivemos filhos e ficamos alguns anos quase sem nos vermos, depois voltamos a nos apaixonar”, disse o intérprete do Vingador Thor em entrevista à versão australiana da revista GQ. Casados desde 2010, Hemsworth e Pataki são pais de India (5 anos) e dos gêmeos Sasha e Tristan (3 anos)



O ator Chris Hemsworth e a atriz Elsa Pataky. Foto: Instagram

“Em termos de trabalho ela com certeza cedeu mais do que eu”, explicou o astro sobre as perdas profissionais de ambos para focar na família dos dois. Ao longo do ano passado o ator e a atriz foram alvos de vários boatos sobre uma suposta crise no casamento, a ponto do astro divulgar um vídeo no Instagram falado que o relacionamento dos dois estava mais saudável do que nunca.



Hemsworth e Pataky vivem hoje na costa leste da Austrália, na cidade de Byron Bay, lar de muitas das mais famosas e mais ricas personalidades australianas. O ator inclusive convenceu os produtores da Marvel Studios a gravarem em seu país o próximo longa estrelado por ele no papel do herói Thor para ficar mais próximo da esposa e dos filhos. O filme chega aos cinemas brasileiros dia 26 de outubro.



Casal passa férias em uma ilha particular. Foto: Instagram





