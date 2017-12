Ator de 'Glee' admite posse de 50 mil imagens de pornografia infantil

O ator Mark Salling admitiu a posse de mais de 50 mil imagens de pornografia infantil, algumas mostrando abusos sofridos por crianças de até três anos. O veredito do juiz responsável pelo caso será anunciado no dia 7 de março de 2018. Os advogados do ex-astro da série ‘Glee’ pediram que ele seja condenado, entre quatro a sete anos de prisão. Ao assumir sua culpa, Salling escapou de ser condenado à pena máxima de 20 anos de prisão. Mesmo assim, ele também deverá indenizar as vítimas presentes nas imagens que estavam em sua posse, assim como ser registrado como criminoso sexual.



O ator Mark Salling quando ainda trabalhava em Glee (Foto: Reprodução)



De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Salling alegou ao juiz responsável por seu julgamento que ele está deprimido e sofrendo com os efeitos colaterais da medicação utilizada para tratar a doença. Há alguns meses foi noticiado que o ator chegou a tentar o suicídio durante o processo.

Hoje aos 35 anos, Salling foi denunciado por uma ex-namorada que encontrou as imagens em seu computador. O ator foi preso em dezembro de 2015 e precisou pagar uma fiança no valor de US$ 20 mil. Na época da prisão foi revelado que Salling tinha cerca de 50 mil imagens de pornografia infantil em seu computador, várias delas com a presença de crianças com entre três e cinco anos.





