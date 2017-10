Ator de '300', sofre acidente de moto e é levado ao hospital, diz site

O ator Gerard Butler foi vítima de um acidente com sua moto enquanto passeava com sua moto por Los Angeles. De acordo com o site TMZ, o astro do épico ‘300’ (2006) foi levado para um hospital nas proximidades de onde ocorreu o acidente para tratamento de seus ferimentos. A publicação disse não saber à extensão dos machucados do ator.



Segundo a imprensa norte-americana, Butler foi atropelado por um carro que tentou ultrapassá-lo de forma incorreta. Ele perdeu o controle da moto e acabou caindo do veículo. Testemunhas do acidente disseram que o ator parecia não ter ficado com ferimentos graves.

Hoje aos 47 anos, o ator está namorando atualmente a designer de interiores Morgan Brown. Fanático por corridas, Butler já foi visto mais de uma vez em corridas de Fórmula 1 e confraternizando com pilotos de diferentes modalidades de corridas. No momento ele está trabalhando na divulgação da ficção científica ‘Tempestade: Planeta em Fúria’, previsto para chegar aos cinemas brasileiros dia 19 de outubro de 2017.

