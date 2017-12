Assumidos? Sasha posa junto com Bruno, ator de Malhação: 'Adoro tu'

E Sasha Meneghel e Bruno Montaleone estão cada vez mais grudados durante os ultimos dias de 2017. A filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir está curtindo a chegada de 2018 em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.



No TAO Paradise, Sasha posou coladinha ao ex-ator de Malhação, que atuou na temporada de 2005 da novela teen. Na web, os Sasha e Montaleone têm publicado diversas fotos coladinhos, deixando ainda mais fortes os rumores de namoro.

Em seu Instagram, Sasha postou uma foto dando beijinho no bonitão e legendou: "Ei, adoro tu". Elogios de internautas "shippando" o casal não faltaram. Sasha e Montaleone conquistaram mensagens como "lindos!", "que gatinho, hein", casal lindo" e "seus maravilhosos".



Sasha e Bruno curtem o fim de ano juntos, no Rio Grande do Norte. Fotos: Reprodução/Instagram

Quem Acontece