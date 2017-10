Após internação, Zezé aparece tocando sanfona para namorada

Zezé Di Camargo, 55 anos, passou mal durante a gravação do comercial de uma loja de móveis e teve de ser internado no fim de semana. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele sofreu com uma estafa e estava com pressão alta por causa do excesso de compromissos. O artista já está em casa e passa bem sob os cuidados de Graciele Lacerda.

Nas redes sociais, a noiva do cantor compartilhou uma foto em que Zezé aparece tocando sanfona para ela. "Que eu nunca deixe de sentir a paz que seu olhar me traz", escreveu Graciele. Zezé e Graciele não se manifestaram sobre o contratempo médico enfrentado pelo cantor.



Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Foto: Reprodução/Instagram



