Após boato de traição Zilu revela: 'Não estou mais noiva'

Zilu Camargo não está mais noiva do empresário do ramo do futebol, Marco Antônio Teles. Envolvida em uma nova polêmica, desta vez, sobre o seu relacionamento amoroso, ela revelou que decidiu dar um tempo no romance para repensar a relação, após surgiram boatos de que Marcos a teria traído.



Zilu e o empresario anunciaram o noivado em outubro Foto: Reprodução/Instagram



"Não estou mais noiva. Ainda vamos conversar, mas surgiu uma fofocaiada aí, coisa de que não gosto. Alguém apareceu com prints de uma suposta conversa dele com outra mulher. Ele afirma que é fake, eu ainda estou pensando na vida. Rede social é uma coisa que pode beneficiar ou destruir uma pessoa, então precisa ser levada a sério. Não digo que terminamos, mas também não digo que estamos juntos. Preciso analisar o que é melhor para mim, terminar de resolver minhas pendências de partilha com o ex, estou com a cabeça em outra coisa", disse ela, em entrevista à revista "Veja".

Os dois anunciaram o noivado e exibiram as alianças de ouro em outubro, após oito meses de relacionamento. No dia 13 de novembro, circulou na mídia um boato de que o empresário teria uma amante em São Paulo. Desde então, Zilu e Marco não apareceram mais juntos e deixaram de usar as alianças de compromisso.

Questionada sobre não mais se pronunciar o nome do ex-marido, Zilu é enfática: "Prefiro não. Ele está seguindo o caminho dele e eu, o meu. Respeito o talento do artista, mas o único laço que quero que exista são nossos filhos".

Foto de biquíni

Zilu foi o assunto nas redes sociais essa semana ao publicar uma foto só de biquíni, aos 54 anos. Ela garante que não tem silicone e que nunca fez lipoaspiração na barriga.

"Juro a você que não. Minha família toda tem bumbum grande. Várias vezes fui tomar injeção e quiseram saber se eu tinha implante. Não tenho! Nem fiz lipo na barriga. Há uns vinte anos eu fiz para deixar as pernas mais finas. Vê se pode? Todo mundo querendo engrossar a perna e eu fui nessa, escondida do ex".

Extra