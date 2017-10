Após 14 anos, Taumaturgo Ferreira negocia sua volta para a Globo

O ator Taumaturgo Ferreira agora abriu negociações para voltar à Globo após 14 anos. Seu último papel no canal foi na trama “Celebridade”, de Gilberto Braga, exibida em 2003. Estão avançadas as conversas para que ele possa viver importante personagem em uma nova minissérie, como informa o jornalista Flávio Ricco. Ele está no ar na reprise de “Ribeirão do Tempo”.

Trata-se da história ambientada numa plataforma de petróleo, estrelada por Cauã Reymond e dirigida pelo cineasta Afonso Poyart. A sugestão de sua contratação foi bem recebida por todos e o contrato deverá ser fechado ainda em novembro, um mês antes do início de gravações.



Na lista de novelas que Taumaturgo atuou está um dos grandes sucessos da casa, O cravo e a Rosa. Foto: Reprodução

Entre 2006 e 2015, o ator de 61 anos integrou o elenco da RecordTV, além de passagens por outros canais. A Globo trabalha com o título de “Ilha de Ferro” para esta nova minissérie, que contará com Maria Casadevall e Sophie Charlotte. Mais recentemente, a emissora pediu o registro de “Ilha de Aço”.

“Ilha de Ferro”, que começará a ser gravada em novembro, mostrará o dia a dia difícil das pessoas no isolamento em alto-mar. Será ambientada em uma plataforma de petróleo e exibirá os sentimentos aflorados de quem fica dias e dias longe da família. Otávio Müller e Milhem Cortaz também estão no elenco.



