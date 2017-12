Anitta posta primeira foto com marido, Thiago Magalhães

Anitta surpreendeu os fãs ao publicar, pela primeira vez, uma foto ao lado do marido, Thiago Magalhães. A imagem, publicada nesta quarta-feira (27) foi feita em Nova York, nos Estados Unidos. Também posaram para a foto a amiga da cantora, Carina Liberato, e o namorado, Marcos Von Kilzer.



"Um dia gostoso", escreveu ela na legenda. Em menos de 15 minutos após a publicação, o clique já acumulava mais de 100 mil curtidas. Anitta, que está fazendo o maior sucesso com Vai Malandra, já tem mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. A cantora vai cantar na virada de Copacabana, no Rio de Janeiro.



Anitta, Thiago Magalhães, Carina Liberato e Marcos Von Kilzer. Foto: Reprodução/Instagram



Em novembro deste ano, a cantora, por meio de sua assessoria, informou que ela e o empresário Thiago Magalhães assinaram um contrato de união estável em um cartório na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A assessoria não afirmou, no entanto, quando o contrato foi assinado.

Anitta e Thiago assumiram namoro no final de julho, na estreia da festa LGBT 'Combatchy' na boate The Week, Zona Portuária do Rio. Na ocasião, a cantora não entrou em detalhes sobre a relação. "Eu não fico falando muito sobre isso, entendo o interesse das pessoas por eu ser uma pessoa pública. Mas como ele é anônimo, prefiro não falar muito sobre isso. A famosa sou eu. Estou bem e feliz!", disse.

União estável é um contrato firmado entre duas pessoas que vivem em relação de convivência duradoura e estabilizada, e com o intuito de firmar um núcleo familiar. De acordo com o Novo Código Civil (2002), não é delimitado um tempo mínimo de convivência entre o casal para que seja requerida a união estável. A união estável, contudo, não modifica o estado civil da pessoa, mas está amparada pelos mesmos direitos garantidos no casamento civil.

