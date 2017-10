Nesse final de semana, o jornal Extra afirmou que Anitta estaria irritada com Pabllo Vittar por causa do cachê que a drag cobrou para tocar em sua festa e depois o colunista Leo Dias revelou que a briga aconteceu pelo fato de Pabllo resolver fazer a sua própria festa sem Anitta.



As duas cantoras sempre trocaram mensagens de carinho e mostraram apoio uma na carreira da outra. Mas uns boatos começaram a rolar por aí e afirmavam que a dupla não estava mais naquela amizade toda e que, inclusive, tinham cortado relações. Porém, parece que tudo não passou de rumores!



Em entrevista, a voz de "Is That For Me" esclareceu a treta: "Eu e Pabllo somos parceiras e isso nunca mudou. A admiro muito e sou fã do trabalho dela. Sei que ela vai longe, representando milhares de pessoas", afirmou. No momento, as cantoras estão com projetos bem parecidos: enquanto Anitta já tem a sua festa e está planejando um festival, Pabllo criou seu evento também e já confirmou nomes como MC Linn da Quebrada, Lia Clark, Gloria Groove, Mulher Pepita e Preta Gil.

A festa de Anitta, Combatchy, acontecerá em São Paulo no dia 19 de novembro e a de Pabllo, chamada Festa da Pabllo, acontecerá no dia 20 de outubro em Uberlândia e no dia 21 no Rio de Janeiro. Arrasem!

E! Online