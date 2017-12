Anitta lança clipe de 'Vai Malandra', o último do projeto 'Check Mate'

O suspense acabou! Anitta divulgou nesta segunda (18) o último clipe do projeto "Check Mate". Gravado no Morro do Vidigal, o vídeo de "Vai Malandra" era esperado desde agosto, quando a cantora "causou" com um biquíni de fita isolante.

O clipe teve a participação da funkeira Jojo Toddynho e de Pietro Baltazar, que ficou conhecido como "Bieber do Vidigal". Este é o sexto clipe de Anitta em 2017. A cantora fez uma live no YouTube momentos antes do lançamento. "Para mim é gratificante ter participado. A equipe da Anitta é maravilhosa, eu distribuí muito toddyn ho no vidigal, foi maravilhoso", disse Jojo.

"Anitta mudou minha vida, mudou minha laje. Se eu usava mil fitas, hoje eu uso 3.000", completou Erika Bronze, a designer responsável pelo polêmico biquíni de fita isolante.

'CHECK MATE'

O clipe faz parte do projeto "Check Mate", em que a cantora prometeu lançar um clipe por mês até o final deste ano. Até o momento a cantora lançou quatro parcerias internacionais, a primeira delas com Pabllo Vittar e os DJs do Major Lazer, "Sua Cara", lançada no final de julho.

Em setembro a cantora lançou seu primeiro trabalho em inglês, com o produtor Poo Bear, que já trabalhou com Justin Bieber. "Will I See You", uma "bossa pop" foi o segundo da lista de lançamentos da cantora.

O terceiro, também em inglês, foi gravado na Amazônia com o sueco DJ Alesso. O clipe de "Is That For Me" dividiu os internautas por ficar no limiar entre o conceitual e o "brega".

A quarta tacada da cantora foi uma parceria com o latino JBalvin. Anitta e o Colombiano lançaram o clipe de "Downtown" em novembro ?o que fez com que a cantora fosse a primeira brasileira a entrar no top global do Spotify.

Confira o clipe:





Folhapress