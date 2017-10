Anitta entrega preocupação do namorado por ela ficar 24h ao vivo

Anitta tem movimentado sua carreira musical desde que lançou o projeto xeque-mate, onde lança uma música por mês. E depois de exibir a boa forma no clipe da canção "Vai, Malandra", no qual usou um biquíni de fita isolante durante as gravações e surgir nua em "Will I See You", a cantora agora passará 24 horas ao vivo no instagram.





A cantora disse ser discreta com namorado: 'Para evitar olho-gordo'. Foto: Reprodução

Na rede social, a artista que vibrou ao ser reconhecida em viagem pelos Estados Unidos explicou: "Este mês vocês terão 24 horas com Anitta. O live do instagram estará comigo 24 horas até a hora que eu me apresento com o DJ Alesso, no Festival Ultra, com a nossa música, Is that for me . Vocês vão acompanhar 24 horas comigo. Aí vocês me perguntam: 'Ah, Anitta, você vai ao banheiro?', Sim, vou. Vou falar palavrão, vou dar umas broncas. Nem eu sei se estou preparada pra isso. Senhor Anitto está um pouquinho desesperado. Mas combinado é combinado", brincou ela referindo-se ao namorado, Thiago Magalhães.



Ainda sobre Thiago, Anitta esteve no programa "Altas Horas" recentemente e disse que não tem problema referente a sexo com o empresário. Ao ser questionada por Serginho Groisman se ela tem falado sobre o assunto com o namorado, a cantora respondeu: "Não, a gente não tem problemas, só temos soluções". Ao longo de sua participação no programa, a "poderosa" também contou como foi a experiência do primeiro beijo. "A primeira vez que eu beijei foi horrível. Me arrumaram um menino que tinha freio de burro (aparelho). Fomos pra uma arvorezinha atrás da escola, ele falou espera aí deixa eu tirar meu negócio (aparelho), foi uma bateção de dentes", lembrou.



Durante uma entrevista, Anitta revelou que prefere tratar o namoro com Thiago de forma discreta para evitar olho-gordo. " Tento preservar o máximo possível porque eu escolhi essa vida de ser famosa, e a pessoa, não. Já tem tanto olho-grande aí no mundo! Tá difícil de arrumar bofe".



Terra