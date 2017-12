Anitta é confirmada como atração do Rock in Rio 2019

Anitta foi confirmada como atração para o próximo Rock In Rio no Brasil, que acontecerá em 2019, em uma foto postada na manhã dessa sexta-feira (15) pelo perfil oficial do evento. A cantora também se apresentará na edição de Lisboa do festival que acontecerá em junho de 2018.

Divulgação oficial do evento

A página apresentou a nóticia em dose dupla e ainda convidou os brasileiros a irem para Lisboa. "Você quer paradinha, @? Então vai ter em dose dupla: @Anitta confirmada no Palco Mundo em 2019 aqui no #Rio, e também no #RockinRioLisboa 2018! Já estamos nos preparando para ir até o chão dançando em #Portugal no dia 24 de junho, a mesma noite de Bruno Mars. Vem dar #close em #Lisboa, cidade eleita como o melhor destino do mundo!"

A confirmação dividiu opiniões na internet. "Cara, vcs estão de sacanagem. Só pode", comentou um seguido, que foi respondido por uma fã da cantora. "Quem não gostou da notícia, é só não ir, vão reclamar pro cachorro de vocês não aqui no comentário", escreveu.

Quem Acontece