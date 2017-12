Anitta dispensa Photoshop e faz clipe sem filtros

Ultimo clipe do projeto "Check Mate", Anitta irá lançar o "Vai Malandra" na próxima segunda-feira (18). É o que afirma o colunista Leo Dias, do jornal O Dia , nesta quarta-feira (14). Com participação de Tropkillaz, Dj Yuri Martins, Maejor e MC Zaac, cujo a mulher teria ficado com ciúmes da cantora em cena, o vídeo vai mostrar, logo no início, um plano sequência com close no bumbum da funkeira - de biquíni de fita isolante.





O clipe 'Vai Malandra' será lançado na próxima segunda (18). Foto: Reprodução/AgNews

Esposa do empresário Thiago Magalhães, com quem se casou de branco e em uma união formalizada por um pajé na Amazônia, rejeitou recursos tecnológicos que deixariam sua pele sem celulite e escolheu mostrar um corpo mais real, com imperfeições. Além disso, outras curiosidades do clipe, que movimentou a comunidade do Vidigal, foram reveladas como o fato de que 80% dos figurantes são mulheres e que a artista dispensou modelos fotográficos, contratando apenas moradores da favela, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. "Não quis contratar figurantes ou atores, fiz questão de usar moradores da comunidade", disse o diretor artístico e roteirista do clipe, Marcelo Sebá.

Com "Vai Malandra", Anitta abriu portas para anônimos se tornarem famosos, como foi o caso de Jojô Todynho, que ganhou papel de mulher do Sabiá (Jonathan Azevedo) nos últimos momentos da novela "A Força do Querer". Além dela, Pietro Baltazar, apelidado pela Poderosa de "Bieber do Vidigal". Em conversa com o Purepeople , o modelo exaltou a oportunidade e elogiou a cantora em cena: "Me ligaram da agência. Fiquei surpreso e feliz. Acho que eu sou bem o perfil que eles queriam para o clipe por ser morador do Vidigal. A Anitta é simpática, sexy, talentosa e muito gente fina!".

Terra