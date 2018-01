Para marcar o início do ano com muito carinho, Ana Carolina publicou a primeira foto de 2018 ao lado da namorada, Letícia Lima, no Instagram nesta terça-feira (2).

"Cinco reveillons de amor e muita cumplicidade! 5 é um número de movimento, de velocidade, é um número trangressor, símbolo da evolução. @aleticialima #primeirapostagemdoano", escreveu a cantora.



Ana Carolina e a namorada, Letícia Lima. Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, os seguidores da cantora respondem a foto com elogios. "Lindas, Felicidades; "Casalzão"; "não aguento, que lindas"; "Desejo que venham muitos mais anos de amor e cumplicidade para as duas"; "É muita beleza e simpatia para um casal só", foram algumas das felicitações que os internautas deixaram na postagem de Ana Carolina.

Quem Acontece