Acusada de agredir marido, atriz de 'Glee' pede o divórcio

Naya Rivera e Ryan Dorsey vão se separar oficialmente. Os dois, que estão juntos desde 2014 e são pais de Josey, de 2 anos, se desentenderam no último dia 25 e a história não terminou nada bem.





Naya Rivera e Ryan Dorsey. Foto: Reprodução/GettyImagens



Isso porque a atriz, que ficou conhecida por viver a personagem Santana no seriado musical Glee, foi detida por ter atingido Dorsey na cabeça e no lábio inferior com um objeto e, segundo a emissora de TV WSAZ, ele teria até entregue à polícia um vídeo da agressão. A atriz pagou uma fiança de mil dólares e foi liberada pela polícia.

De acordo com o site TMZ, Naya entrou com pedido de divórcio, pouco mais de um ano depois de terem se separado. Em novembro do ano passado, os atores decidiram se separar, mas se reconciliaram novamente.

Nos documentos, a atriz afirma que os dois estão se separando por "diferenças irreconciliáveis". Além disso, ela exige a custódia legal e física do filho que tem com o ator e que ambos os lados não tenham de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge.

