À espera de gêmeos, Paulo Gustavo ganha presente de fãs para Gael e Flora

Dias após anunciar que serão papais, Paulo Gustavo e Thales Bretas se depararam com diversos presentes enviados pelos fãs para os gêmeos do casal, Gael e Flora, que virão ao mundo por meio de uma barriga de aluguel feita nos Estados Unidos, um processo que começou a ser planejado por ele ainda em abril deste ano. Em um vídeo publicado em seu Stories do Instagram, neste domingo (15), o humorista compartilhou com seus seguidores os mimos como bodys,macacão, boinas, sandálias, entre outras lembranças para o enxoval dos bebês.



Dea Lúcia, mãe do humorista, com os presentinhos para os futuros netos. Foto: Reprodução

Nas imagens, o apresentador, que sofreu com ataques homofóbicos em agosto, agradeceu os presentes. "Meus fãs que deram isso para Gael e Flora. Gente, muito obrigado! Coisa mais linda do mundo. Os fãs com muito carinho. Alguém aguenta esse aqui?", disse ele mostrando um chinelo da "Galinha Pintadinha". "Quando eu olhar pra ele aqui, já com esse pé embutido, posso ter uma parada cardíaca", brincou o apresentador do "220 Volts".



Dona Déa Lúcia, inspiração dos trabalhos de Paulo Gustavo e mãe do artista, dividiu com os internautas os presentes que escolheu para dar aos netos. "Os primeiros sapatilhos de Gael e Floria. Vovó Déa ama vocês", legendou ela, exibindo um par de calçados de lã azul e outro branco. O ator repostou a imagem e se declarou para ela na rede social: "Vê se eu aguento esse post? Meu coração vai explodir! Obrigado pai e mãe por me apoiarem em todas as decisões. Esse amor, esse apoio que a gente tem dentro de casa e da família, deixa a gente mais forte para o mundo".



Terra