‘Star Trek’: Filme de Quentin Tarantino pode mesmo acontecer e será +18

Parece que a ideia de Quentin Tarantino para o novo ‘Star Trek’ vai realmente sair do papel, mas claro, não será convencional.O Deadline afirma que o diretor quer um projeto para maiores de idade, e tanto a Paramount quanto J.J. Abrams concordaram com a ideia. O roteiro é de Mark L. Smith, de ‘O Regresso’. Apesar das novas informações, ainda não se sabe se Tarantino assumiria a cadeira de diretor do filme. Novas informações devem sair em breve.

Fotomontagem: Cine POP

Enquanto isso, Tarantino está na produção de seu novo longa, cuja trama acompanha um ator que fez uma série de sucesso e tenta fazer a transição da TV para o cinema, assim como seu amigo, um dublê profissional. Os assassinatos encomendados por Charles Manson funcionariam apenas como pano de fundo para esta história principal. O lançamento está previsto para agosto de 2019.



‘Star Trek: Sem Fronteiras’ chegou aos cinemas em julho de 2016 e arrecadou US$ 343 milhões de bilheteria mundial. O novo filme da franquia recebeu sinal verde, porém, ainda não há maiores informações.



Cine Pop