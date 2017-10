Vítimas de incêndio no Povoado Chapadinha Sul pedem ajuda à população

Aconteceu na tarde de domingo (15) um incêndio nas proximidades do Povoado Chapadinha Sul, zona rural de Teresina. O fogo teria começado sem grandes proporções na região que compreende o Assentamento 17 de Abril, porém, o fogo se espalhou e passou a consumir casebres de palhas. O incêndio deixou ao menos 230 barrados destruídos e causou ainda a morte de uma criança de dois anos de idade, que morreu carbonizada. Na manhã de ontem (16), algumas vítimas começaram a se manifestar através das redes sociais, solicitando ajuda.

“Ajudem a gente, nosso acampamento pegou fogo e mais de 200 famílias ficaram desabrigadas e perderam tudo... Precisamos de alimentos, roupas”, diz o trecho de uma das mensagens publicadas e que logo se espalhou pelas redes sociais.

Toda ajuda é bem vinda

Para colaborar com as vítimas do incêndio é preciso entrar em contato por telefone ou via WhatsApp, através do número (86) 9 9830 6383. Está sendo aceito doações de roupas, alimentos ou mesmo qualquer tipo de ajuda.

O Corpo de Bombeiros informou que a criança havia ficado em um casebre feito de palha pelas pessoas que vão demarcar terreno. A guarnição foi a princípio para fazer um atendimento de fogo no mato, que é muito comum neste período. Porém, antes mesmo de a guarnição chegar ao local, o fogo tomou proporções gigantescas e consumiu tudo que tinha próximo, inclusive o local onde a criança estava. A morte da criança foi constatada após o levantamento que os Bombeiros fizeram na região.



Geysa Silva