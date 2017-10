Viaduto da Avenida Miguel Rosa será inaugurado nesta quinta-feira

(Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Depois de três anos, a primeira etapa da obra do elevado da Avenida Miguel Rosa chega ao fim e será entregue à população amanhã (19), no Dia do Piauí, às 11h. A construção, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), visa melhorar o trânsito da região, muito conhecido por ser conturbado e congestionado.

O diretor geral do DER, Castro Neto, explica que, com essa primeira etapa do viaduto, haverá uma interligação da região Sul de Teresina, que compreende uma das entradas da cidade pela BR-316, com o Centro da Capital. Na parte de baixo, transitará apenas quem vai da zona Sudeste em direção a Timon (MA). Antes, ambas as direções eram realizadas pela rotatória da Avenida Miguel Rosa/BR 316 com a Avenida Getúlio Vargas/BR-343, o que causava grande transtorno em horários de pico.

Após a entrega do elevado, a obra segue para a segunda etapa, que consiste na escavação de trincheira, drenagem e desvio de adutoras. O rebaixamento vai interligar a pista que passa pela Rodoviária de Teresina em direção a Timon (MA). A meta do DER-PI é que até o fim do primeiro semestre de 2018 ela seja finalizada.

“É uma das obras prioritárias do DER, pois se trata de uma construção de mobilidade urbana que visa melhorar o trânsito. As pessoas vão ver a diferença quando forem viajar nesse feriado, vão passar por cima do viaduto e não vão parar de jeito nenhum. Com a segunda etapa finalizada, vão ter as trincheiras, assim, quem vem da zona Sudeste vai passar por baixo na trincheira e quem vem do Centro para a zona Sul ou vice-versa passará por cima do elevado. O congestionamento nos horários de pico vai terminar”, explica Castro Neto.

Na parte de baixo, poderá transitar apenas veículos que seguirão da zona Sudeste em direção a Timon (MA) (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

O motorista Everaldo Alencar, que precisa utilizar a rotatória da Avenida Miguel Rosa diariamente espera ansioso pela inauguração do viaduto, que está em construção desde 2014. Para ele, o trânsito vai melhorar consideravelmente. “Vai melhorar demais, ando sempre por aqui e é terrível, tem muito congestionamento, confusão, estresse. Com o viaduto, acredito que não vai ter muita parada e os congestionamentos reduzirão”, comenta.

Nas duas obras serão investidos mais de R$ 24 milhões, recursos do programa Pró-Desenvolvimento II, do Governo Federal. Na primeira etapa foram gastos R$ 14 milhões e na segunda etapa devem ser gastos R$ 10 milhões. Para as sinalizações do trânsito no local, o diretor do DER explica que já estão trabalhando em conjunto com a Secretaria de Estado do Transporte (Setrans) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI), mas adianta que não vai mudar muita coisa no que diz respeito à sinalização.

Isabela LopesKaroll Oliveira