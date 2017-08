Unimed realiza segundo procedimento de alta complexidade em 10 dias

O Hospital Unimed Primavera realizou na última sexta-feira (11) a primeira correção de comunicação interatrial por via percutânea, no Serviço de Hemodinâmica da unidade. O procedimento acontece via cateterismo, substituindo uma cirurgia cardíaca (de peito aberto) para casos de cardiopatia congênita e foi a segunda cirurgia de alta complexidade realizada pela unidade em apenas 10 dias.



O médico cardiologista e Gerente da Alta Complexidade da Unimed Primavera, Newton Nunes, explica que a paciente nasceu com uma comunicação interatrial, que é um orifício no septo que divide o coração em dois lados.

“Antes, esses casos eram resolvidos por cirurgia de peito aberto, onde era colocado um reparo cirúrgico e em seguida costura. A cirurgia de correção de comunicação interatrial por via percutânea substitui esse procedimento, que é feito através de um cateter que sobe por uma veia da perna e vai até o coração, liberando uma prótese e fechando essa comunicação”, disse.

As vantagens desse procedimento são inúmeras, dentre ela o fato de não precisar abrir o peito, assim como a recuperação do paciente, que é bastante rápida e garantindo alta em poucos dias, bem como menos complicação que uma cirurgia cardíaca. Além disso, o tempo de realização do procedimento é reduzindo consideravelmente, levando apenas uma hora, desde a anestesia do paciente até o término da cirurgia.

“Hoje em dia já se corrige quase todos os tipos desse problema com esse procedimento, mas existem algumas localizações específicas, que é a anatomia não-favorável, que não nos permite fazer. Mas os benefícios são muitos bons, porque evita-se um corte e uma cicatriz na região do peito, que esteticamente seria ruim, especialmente para as mulheres, então esse procedimento é mais vantajoso”, pontua o cardiologista Newton Nunes

O procedimento foi realizado pelos cardiologistas Miguel Azevedo, auxiliado por Paulo Márcio, tendo como convidado da equipe o hemodinamicista do Distrito Federal Maurício Jaramillo e o ecocardiografista Luiz Bezerra. Além do anestesista Felipe Facundo e Mauro Guimarães

“Estamos oferecendo aos nossos usuários o que há de mais avançado dentro da medicina de alta complexidade. Médicos são treinados para esse tipo de atendimento e temos esses profissionais”, conclui Gerente da Alta Complexidade da Unimed Primavera, Newton Nunes.

Mais procedimentos

No dia 01 de agosto, o Hospital Unimed Primavera realizou seu primeiro procedimento cardíaco de alta complexidade, uma cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea. O procedimento consiste na ligação de uma veia ou artéria saudável de uma região do corpo a uma artéria coronariana para restaurar o fluxo sanguíneo do coração.

Isabela Lopes - Jornal O Dia