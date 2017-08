TRT/PI determina o pagamento de R$1,8 milhão para trabalhadores da Servi-San

A Justiça do Trabalho do Piauí determinou o pagamento de cerca de R$ 1,8 milhão aos trabalhadores da Servi-San LTDA e Sevi-San Vigilância e Transporte. O valor estava bloqueado por determinação judicial e o pagamento aos trabalhadores deve ocorrer no período de 10 a 14 de agosto, de acordo com o despacho do juiz do Trabalho Ferdinand Gomes dos Santos, coordenador do NUAPE (Núcleo de Apoio à Execução) do TRT/PI.

Na decisão, o juiz Ferdinand Santos explica que, desde março deste ano, o NUAPE está trabalhando para reunir e organizar todas as ações contra as duas empresas, conforme determinação da Corregedoria Regional do TRT/PI, adotando providências para a liquidação dos processos individuais e consolidando os créditos para viabilizar o rateio dos valores disponíveis, para evitar que alguns credores sejam beneficiados em detrimento a outros.

“Concluída a etapa de levantamento da dívida optamos pela liberação dos recursos, tendo em vista que as execuções, em sua esmagadora maioria, tratavam-se de acordos não cumpridos, embora também houvesse execução de sentenças não cumpridas”, destaca magistrado.

A liberação dos recursos abrange apenas os créditos trabalhistas e de honorários de advogado, pois ambos têm natureza alimentar.

O NUAPE informa que o trabalhador que tenha crédito em execução e o nome não conste nas listas disponibilizadas no site do TRT (trt22.jus.br) , deve procurar o Núcleo, no 3º Andar do Fórum Trabalhista de Teresina (fone: 86 - 2106-9430).

Os valores relativos às execuções em curso nas Varas do Trabalho do interior serão remetidas para as mesmas, para posterior liberação.

Os processos que estão na tabela SERVI-SAN LIQUIDAÇÃO não foram liberados por falta de liquidação das sentenças.

Clique aqui e confira as listas dos trabalhadores beneficiados.







Da Redação