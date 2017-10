Troca de brinquedo visa resgatar a infância

Além da troca, brinquedos arrecadados irão para doação (Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

Com o objetivo de resgatar a infância, que tem sido cada vez mais prejudicada com o advento do mundo digital, e ajudar crianças carentes, o evento “Troca com a gente” realizado na tarde de ontem (08), contou com a presença de muitas famílias de Teresina. Organizado pelo coletivo de mães Genthe Pequena, o evento convidava os pais a levarem seus filhos para um momento de diversão onde trocariam os brinquedos que não usam mais com outras crianças. Além disso, parte dos brinquedos arrecadados também seriam destinados a crianças de abrigos.

A mãe Marina Castelo Branco, que estava à frente da organização, explica que a ideia da troca de brinquedos surgiu quando ficaram sabendo do evento em outro estado. Por acharem interessante, resolveram trazer para o Piauí. Aproveitando o mês do Dia das Crianças, que será comemorado na próxima quinta-feira (12), elas resolveram utilizar o evento para divertir os pequenos e alegrar a vida de quem não tem brinquedo com a doação.

Marina ressalta que foi um momento onde as crianças conheceram brincadeiras que foram esquecidas pelo tempo e pelas novas tecnologias.

O evento contou com muitas brincadeiras, pinturas, comidas, apresentação de palhaços e figuras animadas, além de mágicos, um mini trio elétrico e shows temáticos. Ariane Machado, mãe da Isabelle, de três anos e do José Neto, levou quatro brinquedos para troca e diz ter adorado a iniciativa. Para ela, o evento é de extrema importância.

“Acho uma iniciativa linda, principalmente para a criatividade das crianças, porque a gente vê que tem muitas brincadeiras que hoje em dia a gente não resgata mais”, explica ela

Karoll Oliveira