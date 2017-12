Trabalhadores da Taguatur param e moradores ficam sem ônibus

A empresa de ônibus Taguatur, que faz parte do Consórcio Teresina, deixou os moradores da zona Sudeste esperando por mais tempo nas paradas este final de semana. Os trabalhadores paralisaram as atividades após não terem recebido a parcela do 13º salário, que deveria ser pago até dia 30 de novembro.



Segundo Francisco das Chagas, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (Sintetro), cerca de 130 trabalhadores aderiram ao movimento no sábado e no domingo. “Somente os ônibus das outras empresas do consórcio estão circulando”, afirmou.

Na zona sudeste funciona o modelo de integração aos finais de semana. Os usuários do transporte coletivo reclamam que a demora para chegar ao destino já é maior devido à redução da frota.

A situação piora porque os passageiros precisam esperar por dois ônibus – um do bairro para o terminal e outro do terminal para o centro. Com a paralisação da empresa Taguatur, foi preciso esperar por mais de uma hora pelo primeiro ônibus neste domingo.

A previsão é de que o pagamento do 13º seja feito nesta segunda-feira (04) e que a situação se normalize. Por enquanto, apenas as empresas Emtracol, Dois Irmãos e São Cristóvão estão circulando.

Nayara Felizardo