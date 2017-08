Time do Ceir é vice-campeão na II Copa Nordeste de Futebol para Amputados

O time de futebol para amputados do Centro Integrado de Reabilitação (Ceir) viajou ao Ceará para representar o Piauí na II Copa Nordeste de Futebol para Amputados e trouxe para casa, pela segunda vez, o título de vice-campeão da competição.

A Copa foi realizada no último final de semana, na cidade de Maracanaú, e reuniu equipes do Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e Piauí. “Foi uma disputa acirrada, mas vencemos o time da Bahia de 2 a 1, no jogo decisivo, e garantimos o segundo lugar na competição”, diz o treinador Childerico Robson, reabilitador desportivo do Ceir.

Foto: Divulgação

O time de futebol para amputados do Centro de Reabilitação é formado por 12 atletas pacientes da instituição. A modalidade é uma das que integram o Ceir Esportes, junto com a natação, capoeira e basquete em cadeira de rodas, praticados no Ceir; e do tiro com arco e parabadminton, atividades desenvolvidas com parceiros.

Parabadminton

Há um ano, a Auricelia Nunes conheceu o parabadminton, esporte que a tem levado longe. Dona de 23 medalhas, a paratleta ficou nas oitavas de final do Parabadminton Development Camp, competição realizada neste mês em Lima, no Peru, que reuniu competidores de 11 países. Auricelia é a única piauiense na Seleção Brasileira de Parabadminton.

